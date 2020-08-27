В экипажи российских самолетов предложили включить медиков

В экипажи самолетов на рейсах между городами России, продолжительность которых превышает три часа, следует включить врачей. С таким предложением выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT со ссылкой на копию письма, которое общественник отправил министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

Курдесов полагает, что врач потребуется, если кому-то из пассажиров станет плохо во время полета. Он также сможет дать квалифицированную оценку состояния больного для принятия решения о необходимости экстренной посадки воздушного судна. В документе также отмечается, что члены экипажа не всегда в состоянии оказать квалифицированную помощь пассажиру, которому стало плохо.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.20

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