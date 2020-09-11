Минтранс хочет сделать бесплатным общественный транспорт в РФ. Скептики в замешательстве

Министерство транспорта РФ рассмотрит возможность бесплатного проезда для всех граждан в общественном транспорте. Предполагается, что это станет возможным к 2035 году, но при условии введения платного проезда на личных автомобилях по большинству дорог. Об этом пишет РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии России.

Ведомство предлагает принудить автомобилистов к исполнению принципа «пользователь платит», который, возможно, начнет действовать на всей территории России уже с 2025 года. Если эта норма будет одобрена, автовладельцам придется платить за поездки по дорогам регионального значения. С 2035 года плату могут ввести для «всех категорий пользователей дорог».

Издание отмечает, что схема «пользователь платит» необходима «для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах». В Минтрансе также горят идеей побудить граждан к использованию велосипедов и самокатов внутри населенных пунктов, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.

Наблюдатели относятся к последнему пункту инициативы скептически, так как в России повсеместно отсутствует необходимая инфраструктура (велодорожки, занижение поребриков и прочее), а состояние дорог общего пользования и тротуаров, за исключением нескольких городов, оставляет желать лучшего и малопригодно для перемещения на самокатах и дорожных велосипедах – лучше подходят горные с хорошей амортизационной вилкой и широкими покрышками, а они дороги и затратнее в обслуживании. Кроме того, будет любопытно посмотреть на то, как будут перемещаться на самокатах и велосипедах жители Салехарда или Красноярска большую часть года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.20

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