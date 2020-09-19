Россия возобновляет полеты еще в четыре страны и прекращает вывозные рейсы

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией – рейсы в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября. Кроме того, с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея). Рейсы в перечисленные страны будут осуществляться раз в неделю. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, Россия прекращает с 21 сентября все вывозные рейсы в связи с возобновлением международного авиасообщения и «возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», отмечается в сообщении. «Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов», – отметили в оперативном штабе, указав, что в настоящее время «такие рейсы осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот».

Напомним, Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Власти сделали исключение только для вывозных, грузовых, санитарных и гуманитарных рейсов. В августе Россия восстановила международное авиасообщение с четырьмя странами – Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

2 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, Мальдивами и ОАЭ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.09.20

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