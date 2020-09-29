Автомобилистам в России подготовили новые штрафы

Автомобилистов в России ждут очередные нововведения, предусматривающие немалые штрафы. На сегодняшний день в Москве уже работает система видеофиксации движения автомобилей через парковочные места.

В новой редакции «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», проект которого размещен на портале правовой информации, следует, что штраф за движение по парковочной разметке составит 500 рублей. Использование летней резины зимой или шипованной летом обойдется в такую же сумму.

МВД также предлагает штрафовать за установку нештатных ксеноновых фар. Кроме того, в Госдуму внесено предложение об ужесточении наказания за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Помимо уголовной ответственности авторы проекты предлагают увеличить штраф до 3,5 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

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