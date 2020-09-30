В 2020 году треть автозаправок в России могут закрыться

Около трети АЗС в России могут закрыться из-за национального стандарта, который вступает в силу с 1 октября. ГОСТ предусматривает оснащение всех топливораздаточных колонок (ТРК) новым программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива. Несмотря на рекомендательный характер, документ может стать причиной штрафов и непредусмотренных расходов, которые далеко не всем АЗС по карману.

В ГОСТ Р 58927-2020 содержатся новые рекомендации по оснащению АЗС, пишут «Известия». В частности, документ предусматривает перечень требований к ТРК и обязывает заправки иметь в распоряжении работающее оборудование с контролем количества заливаемого топлива.

В Российском топливном союзе сообщили, что в настоящее время ни на одной из российских АЗС колонок с новым ПО пока не установлено. ГОСТ носит рекомендательный характер, поэтому заставлять это делать никто не будет.

В Независимом топливном союзе (НТС) придерживаются другого мнения. Там считают, что рекомендательный характер ГОСТа не избавит от ответственности, так как сегодня в рамках действующего КоАПа для АЗС за нарушение точности отпуска топлива предусмотрены штрафы.

«Росстандарт уже разослал владельцам АЗС письма с требованием соблюдать новый ГОСТ. Но ведомство не разъяснило, какие у бизнеса сроки на переоборудование и какие могут быть штрафные санкции за его несоблюдение», – рассказал вице-президент НТС Дмитрий Гусев.

По его словам, в России из 23 тысяч АЗС большая часть (около 60%) – это независимые. Многие из них попросту финансово не потянут обновление оборудование. «Согласно ГОСТу, необязательно покупать новые колонки, их можно обновить, что сэкономит затраты. Но среди независимых АЗС есть около 8 тысяч небольших, у которых оборудование слишком старое, его придется полностью менять, а это большие затраты», – объяснил Гусев.

Производители оборудования для АЗС оценили затраты на смену ТРК в 4-12 млн рублей для каждой заправки в зависимости от числа колонок. Для небольших сетей АЗС подобные затраты очень существенны.

Москва, Зоя Осколкова

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