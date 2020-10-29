Авиаперевозки в России в сентябре рухнули на треть

Российские авиакомпании по итогам сентября текущего года перевезли на 31,7% меньше пассажиров (-8,76 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.
По информации ведомства, внутренние перевозки выросли на 6,8%, до 7,46 млн пассажиров, а международные – рухнули на 77,7%, до 1,3 млн.
Из крупных отечественных авиакомпании только двум удалось увеличить пассажиропоток – S7 (+4,8%, до 1,45 млн пассажиров) и «Победе» (+17,8%, до 1,13 млн пассажиров). У остальных перевозчиков дела не так хороши. Так, «Аэрофлот» снизил перевозки на 59,5% (-1,3 млн пассажиров).
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 29.10.20
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