В России изменились правила регистрации автомобилей из ЕАЭС

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, выпущенных в странах Евразийского экономического союза. Теперь это возможно только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС).

Нововведение было принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), пишут «Известия». В Белоруссии, Казахстане и Киргизии допускается оформление ПТС без учета его новых форм и электронного варианта до 31 марта.

В электронном ПТС содержится больше данных, чем в бумажном варианте. Например, помимо традиционных сведений о собственниках, в нем указаны сертификационные данные, а также информация о количестве ДТП и их описание, сведения о полисах КАСКО и ОСАГО, проведении техобслуживания, об актуальном пробеге и изменениях конструкции.

Приказ МВД о введении новой формы ПТС и его электронной версии вступил в силу в России 1 ноября. В частности, в документе описывается порядок оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, который ранее не состоял на госучете. Кроме того, перечислены сведения, которые необходимо вносить в свидетельство о регистрации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.11.20

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