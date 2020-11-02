В Москве камеры начнут штрафовать водителей за ремни и телефонные разговоры

На дорогах Москвы появятся дорожные камеры, которые будут фиксировать факты нарушений водителями требования пристегнуть ремень, а также использование телефона за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

В тестовом режиме камеры начали фиксировать такие нарушения с февраля 2020 года. Но штрафы пока не выписывают, передает Autonews.ru. В ЦОДД уточнили, что фиксация таких нарушений, вероятно, начаться только после прохождения множества испытаний, которые подтвердят их корректную работу.

«Современная дорожная камера может делать до 25 высококачественных фотографий в секунду. Каждая фотография проходит анализ при помощи нейронных сетей. Нейросеть обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и прочее и распознавать признак нарушения по заданным алгоритмам», – сообщили в ЦОДД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.11.20

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