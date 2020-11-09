В России пересмотрят правила оформления ДТП

В России хотят пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий во избежание случаев «повторных» аварий. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД совместно с правительством Москвы и экспертами до конца недели изучить статистику смертей в столице среди участников ДТП, которые гибли под колесами при оформлении аварии.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, возглавляющего комиссию, рассказали, что МВД должно уточнить число погибших в подобных инцидентах, и если оно превышает 10% от общего числа жертв аварий в Москве, то правила оформления ДТП изменят.

Статистика ГИБДД показывает, что с начала года случилось более 3 тыс. трех ДТП, которые связаны с наездом на стоящие автомобили, в столице число таких аварии снижается, однако растет количество погибших в них людей. В департаменте транспорта Москвы полагают, что 40% таких аварий происходят при оформлении другого ДТП.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.11.20

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