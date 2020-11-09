Названы регионы с наибольшим уровнем аварийности на дорогах

В МВД России сообщили число пострадавших в дорожных авариях в 2020 году. Меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, зарегистрировано в Чечне, больше всего – в Тыве.

С января по сентябрь 2020 года в России произошло 105,9 тысячи аварий, пишет РИА «Новости». По сравнению с прошлым годом число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 9,4%. При этом число погибших в дорожных происшествиях снизилось на 2,7%, а число раненых – на 10,9%.

В целом по России по итогам января-сентября 2020 года приходится 190 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. В 27 субъектах ситуация лучше общероссийского уровня. Так самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чечне (44 аварии на 100 тысяч транспорта). Затем идут Свердловская (98) и Ростовская области (102).

В конце рейтинга оказалась Республика Тыва с показателем 632 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Немногим лучше ситуация в Республике Алтай (323) и Владимирской области (315).

В большинстве регионов аварийность уменьшилась и в одном не изменилась. В лидерах по этому показателю оказались Ростовская, Магаданская области, Республика Марий Эл и Брянская область, где число ДТП с пострадавшими уменьшилось более чем на 20%. В 12 субъектах показатель вырос, наиболее существенно – более чем на 10% – в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Коми, Ингушетии и на Чукотке.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.20

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