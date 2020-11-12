МВД хочет разрешить россиянам водить автомобиль с 17 лет

МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения», предусматривающие масштабные изменения в области подготовки автомобилистов. Законопроект разработан в ГИБДД и уже направлен на экспертизу в правительство РФ.

Авторы документа предлагают разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет, но до совершеннолетия садиться за руль только в сопровождении водителя-наставника, сообщает газета «Коммерсанть». Сейчас экзамен на водительские права можно сдать в 17 лет, но водить разрешается лишь после совершеннолетия. Однако, как считают в Госавтоинспекции, за год приобретенные знания и навыки теряются, поэтому тинейджерам хотят разрешить сесть за руль сразу после сдачи экзамена, но только в сопровождении водителя-наставника с правами категории B. Сопровождающий поможет новичку закрепить «устойчивые навыки безопасного вождения» и проконтролирует соблюдение правил дорожного движения, говорится в поправках.

МВД также предлагает допускать за руль грузовых машин лишь граждан, имеющих опыт вождения не менее года. Иностранцам для замены национальных прав категории С или D на российское удостоверение достаточно будет самостоятельно изучить ПДД, не посещая автошколу, и сдать внутренний экзамен в автошколе.

Законопроект ужесточает требования к водителям-иностранцам, которые получили вид на жительство в России, или приехавшим из-за рубежа россиянам. Сейчас они могут ездить с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен. Такие водители не проходят регулярного медосвидетельствования, в то время как остальные получают медсправку раз в десять лет, указывают в ГИБДД.

Согласно новым правилам, пользоваться иностранными правами будет нельзя спустя полгода с момента получения вида на жительство или российского паспорта. На обмен удостоверения дадут 180 дней с момента принятия закона. Под исключения попадут граждане стран Евразийского экономического союза – они смогут пользоваться ранее выданными национальными правами до окончания срока их действия или на протяжении десяти лет после выдачи. Россияне, проживающие за пределами страны, в том числе в Донецке и Луганске, смогут пользоваться иностранными правами при наличии документов, подтверждающих «такое проживание».

Кроме того, ужесточаются санкции в отношении водителей, которые ехали без прав, или права у них закончились, или они попались на пьяном вождении. Сегодня такие водители могут быть оштрафованы судом или получить административный арест. При этом они могут пойти в ГИБДД и получить новые права, сдав экзамен. МВД же предлагает не выдавать водительские удостоверения в течение года после исполнения наказания – уплаты штрафа либо отбытия ареста.

Москва, Наталья Петрова

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