В России введут систему «антисон» для водителей автобусов

В будущем году российские власти хотят обязать водителей автобусов и, вероятно, водителей такси использовать средства для предупреждения сна. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Предполагается, что системы мониторинга будут обязательны для водителей, перевозящих более 8 пассажиров.

По данным издания, в России внедрят устройства, созданные в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы (НТИ). Исполнительный директор «Нейронета» Александр Семенов сообщил, что прототипы этих приборов сейчас проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

Одним из устройств будет браслет, который будет оценивать нервную проводимость. Другим элементом системы контроля станет неинвазивный нейроинтерфейс. Он сумеет считывать активность головного мозга водителя. Третий прибор – камера с интегрированным искусственным интеллектом. Она позволит контролировать состояние водителя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.11.20

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