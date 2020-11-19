В Росавиации рассказали о планах авиакомпаний создать конкурентов «Победе»

Руководитель Росавиации Александр Нерадько, выступая на заседании конференции «Транспортная неделя-2020», рассказал, что российские авиакомпании заинтересовались развитием сегмента низкобюджетных перевозок (лоукост).

«У нас авиакомпания «Победа» – знаменитый лоукостер, который в период пандемии демонстрирует великолепные показатели перевозок пассажиров, и причем билет стоит очень дешево», – напомнил Нерадько. По словам заместителя гендиректора «Аэрофлота» Андрея Чиханчина, «Победа» стала единственной среди крупных компаний мира, которая по итогам третьего квартала 2020 года показала рост пассажиропотока на 12%, передает РБК.

Министр транспорта, бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев отметил, что число лоукостеров в России должно быть больше. Еще в 2016 году глава «Победы» Андрей Калымков сказал, что приветствует появление новых лоукостеров, но их «пока не видать».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.11.20

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