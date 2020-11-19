Убытки российских аэропортов за год составят 30 млрд рублей

Российские аэропорты закончат 2020 год с убытком в 30 млрд рублей. Такую оценку озвучил президент Международной ассоциации аэропортов (МАА) Евгений Чудновский.

По его словам, доходы отрасли сократятся на 88 млрд рублей, оптимизация снизит эту цифру до 25 млрд рублей. Фактический убыток за первое полугодие составил 15 млрд рублей, а доходы аэропортов упали на 42 млрд рублей, говорится в презентации, представленной Чудновским на форуме «Транспортная неделя». В целом долговая нагрузка отрасли оценивается более чем в 250 млрд рублей (в том числе 180 млрд рублей инвестиционных кредитов), передает «Интерфакс».

При этом пассажиропоток продолжит падение на 50% в ноябре и 60% в декабре и по итогам года сократится более чем на 40%. По самому оптимистичному сценарию, в 2021 году пассажиропоток российских аэропортов восстановится до уровня минус 15% к 2019 году, пессимистичному – минус 43%.

Чудновский призвал оказать отрасли дополнительную государственную поддержку, а именно, продлить действие Covid-субсидий и выделить еще более 3 млрд рублей. В следующем году аэропортам потребуется еще от 4,4 до 18,7 млрд рублей в зависимости от того, как сложится ситуация.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.11.20

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