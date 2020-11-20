Половина россиян выступили за более строгие наказания для нарушителей ПДД

Более половины жителей России считают, что наказание водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) следует ужесточить. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В опросе приняли участие 1000 совершеннолетних граждан страны. Из них 53% выступили за более строгие наказания для автолюбителей, нарушающих ПДД. При этом среди водителей, 40% придерживаются того же мнения, а среди пешеходов – 65%.

38% опрошенных уверены, что ужесточать наказание водителей за нарушения ПДД не стоит, среди водителей такого мнения придерживается каждый второй (52%), среди пешеходов – каждый четвертый (26%), говорится в исследовании.

8% участников опроса затрудняются определиться со своим мнением о целесообразности ужесточения в России наказания водителей за нарушение дорожных правил.

48% респондентов считают, что ужесточение приведет к сокращению ДТП. Обратной точки зрения придерживаются 46% россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.11.20

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