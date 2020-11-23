В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права

Инспекторы ГИБДД при приеме экзаменов на право управления транспортным средством по правилам с сокращенной площадкой будут обращать особое внимание на навыки вождения на дорогах общего пользования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», – сказал Черников.

Он отметил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», расширенная площадка позволит сотруднику ГИБДД понять, насколько водитель безопасен.

В сентябре были разработаны новые правила сдачи экзаменов на право вождения легковушек, грузовиков и автобусов. Согласно поправкам, курсанты не будут сдавать экзамен на площадке для получения прав, однако его оставят для мотоциклистов.

«Площадка» занимает слишком много времени, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», – пояснил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Москва, Иван Гридин

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