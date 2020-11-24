В МВД утвердили изменения в водительские удостоверения и ПТС

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. Из документа следует, что теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будут располагаться надписи на трех языках – русском, английском и французском.

Помимо этого в документе уточнен перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в образец водительского удостоверения.

Так, теперь в ПТС должны быть указаны данные о мощности двигателя, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок – сведения о сроке госрегистрации. Кроме того поменялась инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.20

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