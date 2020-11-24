В России электросамокаты взяли лидерство на рынке аренды

В Российском прокате число самокатов превысило количество велосипедов. Об этом свидетельствуют данные исследования института территориального планирования «Урбаника». На сегодняшний день, по оценкам аналитиков, в России доступно для аренды более 12,8 тыс. самокатов, из которых 11,2 тыс. с электромотором, и 7,1 тыс. велосипедов, из них с электромотором всего 209.

Как отмечает РБК, услуги проката наиболее развиты в Москве. На столицу приходится порядка 52% всех предложений об аренде самокатов и велосипедов. В Северной столице большее развитие получила аренда электросамокатов. В прокате доступно более 4,6 тыс. таких предложений, плюс 84 обычных самоката против всего лишь 500 велосипедов. Доминирующими в прокате остаются самокаты в Екатеринбурге и Уфе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.20

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