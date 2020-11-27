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Пятница, 27 ноября 2020, 11:57 мск

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Минтранс разработал поправки для борьбы со старыми автобусными парками

Региональные власти получат новое средство для борьбы со старыми автобусами на маршрутах. Возможности будут расширены после принятия поправок в закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подготовленный Минтрансом законопроект. Издание отмечает, что документ получил одобрение в правительственной комиссии по законотворческой деятельности.

В случае принятия поправок, в законе появится понятие «срок эксплуатации транспортного средства», которое сейчас в нем отсутствует. Предлагается, что он будет отчитываться с момента госрегистрации транспортного средства. Максимальный срок проект закона не предусматривает. Предполагается, что его будут устанавливать региональные власти с учетом «различного уровеня социально-экономического развития регионов и муниципальных образований».

По словам предправления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей Олега Куксова, автобусы старше 10 лет – основа парков всех небогатых регионов. «Купить новый автобус за несколько миллионов и возить на нем пассажиров в какой-нибудь деревне просто нереально, он никогда не окупится», – пояснил эксперт.

Москва, Иван Гридин

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