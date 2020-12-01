В МВД хотят записывать на видео кандидата перед сдачей на права

Личность сдающего экзамен на право управления транспортным средством следует проверять по новой методике. С такой инициативой выступили в МВД. Как сообщает РИА «Новости», в МВД уже подготовлен проект соответствующего приказа.

В ведомстве считают необходимым перед началом экзамена на право управления ТС курсанта следует запечатлеть на видео со звуком. «Экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность», – следует из приказа.

Кроме того, предполагается, что инструктор будет произносить вслух под запись на камеру полное имя сдающего на права. По действующему регламенту, экзаменатор устанавливает личность кандидата по предъявленному документу, не производя никаких записей. Новые правила могут вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Москва, Иван Гридин

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