Новый пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет

С аэродрома в Жуковском впервые поднялся в воздух новый пассажирский региональный самолет с турбовинтовыми двигателями Ил-114-300. В ходе первого полета была проверена работа всех систем самолета, в том числе новых российских двигателей ТВ7-117СТ-01, а также его устойчивость и управляемость.

«Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок», – отметил гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, в 2022 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года – начать его серийное производство, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

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