Каждый пятый россиянин считает опасными поездки в такси

18% россиян считают, что ездить в такси небезопасно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». 69% респондентов уверены, что такси – скорее, безопасный вид транспорта, 13% затруднились с ответом.

В исследовании приняли участие тысяча совершеннолетних граждан России. Из них две трети за последний год пользовались услугами такси. При этом каждый десятый стал реже брать такси в условиях пандемии коронавируса, 6% стали это делать чаще, 46% сказали, что ситуация с коронавирусом ничего не изменила в этом вопросе.

12% россиян пользуются такси только в экстренных ситуациях, когда необходимо срочно куда-то доехать. 10% опрошенных ездят на такси в гости или на праздники. 8% берут такси, когда опаздывают, и столько же – если не могут воспользоваться личным автомобилем.

Кроме того, на такси граждане ездят к врачу (7%), туда, куда не ходит общественный транспорт (6%), в магазин, по делам и на работу (по 5%).

38% опрошенных вызывают такси по телефону, каждый четвертый делает это с помощью приложения. Почти половина (44%) пассажиров обычно платят таксисту наличными, 18% рассчитываются банковской картой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.12.20

Губернатор не смог ответить, когда возобновятся международные вылеты из Кольцово. / Летим: южноуральцы получат прямой и быстрый доступ к 4 городам Закавказья и Средней Азии. / Куйвашев заявил, что ищет спонсора для строительства метро. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»