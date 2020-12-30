Honda прекратит поставки автомобилей в Россию в 2022 году

Honda Motor Rus объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынке России в 2022 году.

Такое решение в компании объяснили стратегией развития автобизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировом автопроме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российской «дочки» японского автоконцерна.

При этом Honda обещает сохранить свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники. Также компания продолжит послепродажное обслуживание автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.12.20

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