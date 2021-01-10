В России появился новый штраф для автомобилистов

С 10 января 2021 года российские автомобилисты могут быть наказаны за неоплаченный проезд по платным дорогам. Вступили в силу соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Штраф за нарушение для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов – 5 тысяч рублей. Предполагается, что фиксировать нарушения будут автоматические системы фотофиксации.

Нововведение в первую очередь задумывалось для реализации безбарьерной системы оплаты проезда на ЦКАД, где не установлены шлагбаумы, а оплата списывается автоматически. Впрочем, новый штраф будет применяться и к другим платным участкам российских трасс, пишет «Российская газета».

Штраф грозит в том случае, если водитель не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. При этом если оплата поступит в течение 20 дней с момента получения постановления, то штраф аннулируют. Также у водителя есть право обжаловать штраф в течение 10 дней и оплатить его в течение 60 дней. Примечательно, что оплата штрафа не отменяет оплату проезда по платной дороге.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.01.21

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