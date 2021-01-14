Российские автолюбители перестали слушать шансон

Российские водители рассказали о музыкальных предпочтениях за рулем. Оказалось, что большинство россиян регулярно включают музыку в машине, лишь некоторые предпочитают тишину.

Более трети граждан России проводят от двух до пяти часов в автомобиле и большую часть времени слушают музыку, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования компании «СберАвто» и стримингового аудиосервиса «СберЗвук».

89% россиян регулярно включают музыку в авто, только 3% предпочитают тишину в салоне. Еще 3% респондентов заявили, что слушают песни во время дальних путешествий, 5% включают подкасты или аудиокниги.

Больше всего российские водители любят слушать поп-музыку, второе место занимает рэп, третье – электроника, при этом рок-композиций и шансона среди лидеров не оказалось.

Всего 1% водителей заявили, что музыка мешает сосредоточиться на дороге, 83% респондентов отмечают, что музыкальное сопровождение не отвлекает их от вождения. 9% подчеркнули, что композиции помогают им расслабиться, а 7% россиян сообщили, что музыка придает им уверенность.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.01.21

Летевший из Москвы в Салехард Airbus А320 экстренно сел в Пулково из-за неполадки. / Абсурдная система и сказки о дешевом бензине: экономисты оценили, насколько подорожает топливо в 2021 году. / Страшная смерть: электричка протащила пассажира по перрону. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»