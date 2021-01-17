Водителям разрешат не возить с собой права в ряде регионов России

В ряде российских регионов водителям разрешат не возить с собой водительские права. Вместо них они смогут использовать специальное мобильное приложение. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», – цитирует слова чиновника «Российская газета». Как отметил замглавы Минцифры, инспекторам выдадут специальные считывающие устройства.

Эксперимент планируется запустить в ряде регионов, но в каких именно, Качанов не уточнил.

Ранее эксперимент по запуску мобильного приложения с «цифровыми двойниками» документов, удостоверяющих личность, анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. «У человека появится возможность хранить в своем мобильном удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС, справку о регистрации по месту жительства – все в электронном виде, очень удобно для гражданина», – рассказал Чернышенко.

Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование будет более удобным и повысит защиту личных данных россиян.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.01.21

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