В МВД озвучили условие для отмены штрафа за нарушение ПДД

Водители в России смогут не платить штрафы за нарушения правил дорожного движения в непогоду на основании показаний комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в условиях плохой погоды автомобилист, совершивший нарушение ПДД, может быть освобожден от уплаты штрафа. Например, если дорожную разметку не было видно из-за неубранного снега или снегопада.

Решения об отмене штрафа принимается сотрудниками ГИБДД на основании показаний специальных технических средств, к которым относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, передает ТАСС.

Напомним, Минтранс России в 2019 году разработал рекомендации по использованию комплексов фотовидеофиксации, в которых указано, что в непогоду комплексы не должны фиксировать нарушения. Тогда же ГИБДД выдала распоряжение своим подразделениям, что при плохих погодных условиях (дождь, снегопад, туман) водителей не должны наказывать за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами. Однако в случае получения штрафа в такой ситуации, водитель может его обжаловать, и штраф будет отменен.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.01.21

Из Кольцово с 8 февраля возобновятся полеты за границу. / КамАЗ протаранил легковушку с компанией молодежи. Одна девушка погибла (ФОТО). / В 2021 году дороги Крыма обойдутся России в 22 млрд рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»