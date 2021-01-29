Российским автолюбителям придется согласовывать любой тюнинг своей машины

С 1 февраля в России вступают в силу новые правила проверки изменений конструкции автомобиля. В этого момента любой тюнинг надлежит согласовывать. При этом испытательных лабораторий в стране всего несколько десятков, выдача документов на машину из другого региона грозит гигантскими штрафами.

Новые правила изложены в ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», пишут «Известия». Предполагалось, что поправки начнут действовать 1 июля 2019 года, однако срок перенесли на год, а затем на 1 февраля 2021-го.

Заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений в конструкции автомобиля теперь в обязательном порядке должны заноситься в реестр Минэкономразвития. Без наличия записи в реестре получить разрешение на тюнинг будет нельзя.

В России всего два десятка таких лабораторий, большинство из них находится в Москве и Владивостоке, в регионах их почти нет. В том случае, если специалисты лаборатории выдадут документы на машину из другого региона, компания получит огромные штрафы от Росаккредитации. Чтобы решить эту проблему, в правительстве рассматривают вопрос о возможности дистанционного осмотра транспортных средств, уже стоящих на учете.

Вместе с тем, НАМИ и Росстандарт разрабатывают новый ГОСТ, который регламентирует методы оценки безопасности автомобилей с измененной конструкцией и методы проверки единичных ТС. Ожидается, что документ позволит стандартизировать подход экспертов испытательных лабораторий.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что проблемы из-за нововведений могут возникнуть не только у любителей тюнинга, а также у тех автовладельцев, которые купят запчасти, сделанные сторонним производителем. Теоретически, даже подогрев сидений, установленный внештатно, тоже нужно будет оценивать в лаборатории, равно как и другие электроприборы.

Дело в том, что сейчас нет четких правил, к какому типу относить ту или иную деталь, какие испытания должны проводиться. Зачастую право решения зависит от произвола конкретного эксперта. Нет определенности и с заменой двигателя. У Минпромторга свое видение, а у МВД – свое, и вопрос еще не разрешен, отмечает Шапарин.

То же касается и перевода автомобиля на газовое топливо. С одной стороны, для таких машин будет действовать ГОСТ 33670, который требует обязательного предоставления ТС в испытательную лабораторию, с другой – Минэкономразвития требует, чтобы машины с ГБО регистрировались через систему «Газкоин», причем дистанционно.

Москва, Зоя Осколкова

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