Toyota отзывает в России более 82 тыс. автомобилей из-за угрозы их возгорания

Toyota отзывает в России 82 405 автомобилей, сообщает Росстандарт.

Отзыв коснулся внедорожников Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200, проданных с 31 января 2013 года по настоящее время. У автомобилей обнаружили проблемы с форсунками омывателя лобового стекла, снабженные нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя.

«Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе», – говорится в сообщении. При такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию, отметили в ведомстве.

На всех отзываемых автомобилях официальные дилеры Toyota и Lexus бесплатно заменят форсунки на модернизированные.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.01.21

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