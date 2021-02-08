BMW отзывает в России шесть автомобилей из-за критической неисправности

Немецкий автоконцерн BMW в России отзывает для ремонта шесть машин. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В автомобилях BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06) обнаружили неправильно привинченный вал рулевого управления. «В связи с этим возможно возникновение шумов и люфта в системе управления. Игнорирование данных признаков водителем в самом худшем случае может стать причиной потери управления», – говорится в сообщении ведомства.

Автомобили, попадающие под отзыв, были реализованы в октябре-ноябре 2020 года. Владельцам необходимо обратиться в ближайший дилерский центр, чтобы согласовать время визита.

При необходимости специалисты проведут замену вала рулевого управления и карданного шарнира. В компании подчеркнули, что все ремонтные работы будут бесплатными.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.02.21

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