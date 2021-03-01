На российских дорогах появится новый знак

С 1 марта, согласно постановлению правительства в Правила дорожного движения (ПДД) вводится новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация». Его будут устанавливать в местах возможного применения стационарных или мобильных дорожных камер. Его станут размещать за пределами населенных пунктов на расстоянии 150-300 метров до вероятной зоны контроля камеры, в населенном пункте – только один раз на въезде в него.

В Росстандарте уточнили, что изменения утверждены. Документ опубликуют сегодня, 1 марта. Новый знак с большей долей вероятности сохранит вид применяемой сегодня таблички 8.23 «Фотовидеофиксация». Отличие в том, что ее можно будет применять на желтом фоне (для обозначения временных камер в зоне дорожных работ), а также ставить самостоятельно без привязки к другому знаку (например, «Ограничение скорости»), пишет «Коммерсантъ».

Москва, Иван Гридин

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