Volvo анонсировала полный переход на производство электромобилей

Шведский автоконцерн Volvo объявила о планах выпускать только электромобили к 2030 году. К этому сроку компания постепенно выведет из модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в том числе гибриды.

К 2025 году Volvo собирается довести объем продаж электромобилей до 50%, остальное придется на гидриды, сообщается на сайте автоконцерна.

Кроме того, компания собирается отказаться от автосалонов, все новые модели электромобилей можно будет приобрести только онлайн.

Volvo была основана в 1927 году. В 2010 году владельцем шведской компании стала китайская Zhejiang Geely Holding.

Ранее британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover сообщил, что в ближайшие годы перейдет на выпуск исключительно электромобилей. Из заявления компании следует, что Jaguar автомобили класса люкс будут производиться исключительно с электродвигателями уже к 2025 году, а 60% продаваемых машин марки Land Rover оснастят электрическими силовыми агрегатами к 2030 году.

Стокгольм, Наталья Петрова

Стокгольм. Другие новости 02.03.21

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