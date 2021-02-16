Jaguar объявил о полном отказе от ДВС в пользу электродвигателей

Британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover в ближайшие годы перейдет на выпуск исключительно электромобилей. Из заявления компании следует, что Jaguar автомобили класса люкс будут производиться исключительно с электрическими электродвигателями уже к 2025 году, а 60% продаваемых машин марки Land Rover оснастят электрическими силовыми агрегатами к 2030 году.

В компании заявили, что в ближайшие годы она представит 6 электрических моделей внедорожников Land Rover, при этом первая из них увидит свет уже в 2024 году. К 2030 году компания обещает перевести все модели Jaguar исключительно на электротягу, а модели Land Rover будут доступны в двух вариантах – с бензиновыми двигателями в том числе. К 2026 году производитель намерен полностью отказаться от моделей с дизельными двигателями.

Компания также объявила о намерении сосредоточиться на разработке и внедрении водородных топливных элементов, чтобы свести выбросы углерода к нулю к 2039 году, передает ТАСС.

Лондон, Иван Гридин

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