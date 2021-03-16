В России хотят ужесточить наказание за вождение в пьяном виде

В России собираются ужесточить наказание для водителей, которые систематически управляют автомобилем в нетрезвом виде. По словам экспертов, поправки не помогут в борьбе с пьянством на дорогах. Среди россиян на бытовом уровне нетрезвое вождение не является серьезным нарушением, а потому разница в сроках лишения свободы значения не имеет.

Изменения хотят внести в ст. 264.1 УК, устанавливающую санкции для водителей, которые уже были наказаны в рамках КоАП за пьяное вождение (или отказ от освидетельствования) и имеют статус «подвергнутых административному наказанию», пишет «Коммерсант». Документ разработан МВД и одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В настоящее время, если пьяного водителя поймали в течение года во второй раз за рулем, он становится преступником и может быть наказан штрафом в размере 100-300 тысяч рублей, лишением свободы на срок до двух лет или принудительными работами. Для тех, кто ранее был судим по ст. 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. В частности, штраф хотят увеличить до 500 тысяч рублей, срок лишения свободы – до трех лет, срок принудительных работ – до трех лет.

«На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль»,– поясняют авторы изменений. Поправки поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, СК, государственно-правовом управлении президента.

Юристы считают предложение МВД «условным усилением». Многие лица, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии, будучи уверенными, что не понесут серьезного наказания, они не думают о правовых последствиях, для них разница в сроках лишения свободы значения не имеет.

Кроме того, поправки в УК готовит Минюст. Предлагается ввести залог в 30 тысяч рублей за задержанный у нетрезвого водителя автомобиль, а в ряде случаев и конфискацию транспортного средства без права возврата. Согласно статистике ГИБДД, в прошлом году в России произошло 11,8 тысячи ДТП по вине нетрезвых водителей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.03.21

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