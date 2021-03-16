Заплатят за ямы на дорогах и удары сосулек: в Госдуме задумали расширить страховое покрытие ОСАГО

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, расширяющий действие полиса ОСАГО. Документ предусматривает возможность возмещения вреда, причиненного автомобилю коммунальными и дорожными службами. Речь идет о повреждениях, полученных машинами граждан в результате действий (бездействия) государственных и муниципальных органов, отвечающих за состояние дорог, а также коммунальных организаций. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. По словам парламентария, законопроект сегодня будет внесен в Госдуму.

В пояснительной записке к поправкам в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» говорится о наблюдаемой в последние годы тенденции роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. «Одной из причин является недостаточная защищенность владельцев данного полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах», – отмечают авторы инициативы.

Автомобили часто повреждаются «из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев», то есть в результате «незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса», пояснили парламентарии.

Как отметил Нилов, «таких инцидентов не так уж мало, но даже признание службами своей вины не гарантирует автовладельцам быстрого возмещения ущерба, без нервов и бюрократии». «Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти 9 месяцев», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. В результате «многие автовладельцы отказываются от защиты своих прав на возмещение причиненного вреда, что порождает среди них социальную напряженность и недоверие к органам власти», указывают авторы поправок.

Парламентарии предлагают расширить зону страхового покрытия полиса ОСАГО на вышеперечисленные случаи. «Принятие законопроекта значительно повысит уровень доверия к ОСАГО, а также обеспечит дополнительную защищенность водителей», – говорится в пояснительной записке.

«Документальная фиксация факта и причины повреждения авто должна служить аргументом для страховой компании, в которой приобретен полис, для выплаты справедливой суммы на восстановление машины или оформления документов на ремонт в аффилированных СТО. А страховщик затем уже в порядке регресса получает эти средства с причинителя вреда в судебном порядке. Ресурсы страховой компании позволяют сделать это куда проще и быстрее, чем обычным гражданам», – написал Нилов в своем телеграм-канале. Депутат полагает, что «такой механизм применения полиса ОСАГО, гораздо более эффективный и дружелюбный по отношению к собственникам автомобилей».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.03.21

В России скорректируют цены на топливо в пользу нефтяных компаний. / Самолет со 154 пассажирами экстренно сел в Новосибирске из-за неполадки. / В России хотят ужесточить наказание за вождение в пьяном виде. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»