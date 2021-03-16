В России хотят собирать данные о скорости машин и усталости водителей

Автопроизводителей намереваются обязать передавать данные о состоянии движущихся машин каждые 15 минут на единую платформу. Речь идет в том числе о направлении и скорости движения, состоянии фар, ухудшении видимости. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект перечня данных, которые планируется собирать.

Планируется, что данные будут поступать на единую цифровую платформу «Автодата». На данный момент законопроект находится в разработке НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет». Сейчас в нем прописаны общие положения, в том числе обязательства для автомобильных концернов, владельцев и пользователей дорог, собственников машин на дорогах общего пользования.

Предполагается, что производитель будет собирать данные о направлении и скорости движения машин, в том числе координаты, а также информацию о динамике, включая нагрузку на ось, ускорение, срабатывание систем помощи водителю, сигнализации, экстренного торможения, антипробуксовочной системы и других ежеминутно.

Данные раз в 15 минут концерн будет передавать на платформу «Автодата» вместе с VIN-номером, категорией и классом, расчетной грузоподъемностью автомобиля и идентификатором сообщения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.03.21

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