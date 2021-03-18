Минтрансу предложили отменить плату за выбор места в самолете

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить авиакомпаниям взимать плату за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Письмо с просьбой организация направила главе Минтранса Виталию Савельеву. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Глава объединения Илья Зотов считает необходимым внести поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации в том случае, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места.

По словам Зотова, некоторые авиакомпании навязывают пассажирам платный выбор места в самолете при онлайн-регистрации и фактически объединяют стоимость с самой услугой перевозки. Он считает, что эти действия направлены на повышение доходов авиаперевозчиков, а пассажиров лишают свободного выбора.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.03.21

В Челябинске появился первый трамвай с валидатором. / В Барнауле женщина сломала позвоночник из-за невнимательного водителя. / Автобус перевернулся под Рязанью: около 20 пострадавших, двое из них в реанимации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»