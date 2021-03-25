Самолет из Москвы в Краснодар вернулся в аэропорт из-за шутки

Самолет, вылетевший из Москвы в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщений, которые получили пассажиры. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар».

Борт вылетел из столицы около полуночи. Спустя примерно час после вылета несколько пассажиров получили картинку через AirDrop (технология передачи информации между смартфонами Apple). В сообщении была надпись «Я с ножом».

Пассажиры испугались и сообщили о произошедшем бортпроводникам, которые передали информацию пилотам. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В Домодедово на борт поднялись полицейские. Они выяснили, что картинку рассылала девушка, сидящая в десятом ряду. Она сначала отрицала свою вину, но потом во всем созналась. Девушку и ее друзей задержали, а остальные пассажиры улетели в пункт назначения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.03.21

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