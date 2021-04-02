Ford отзывает в России почти 3 тысячи автомобилей

Росстандарт объявил об отзыве 2897 автомобилей Ford. Под сервисную акцию попали модели Mondeo, Galaxy, S-MAX, изготовленные с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года.

Причина отзыва стала коррозия, возникающая в связи с использованием на дорогах противоледных реагентов. Автопроизводитель считает, что коррозия грозит к возникновению трещин на болтах электродвигателя рулевого механизма, что, в свою очередь, приведет к отказу усилителя рулевого управления, однако механическая связь между рулем и колесами нарушена не будет.

Специалисты сервисных центров Ford оценят состояние рулевого механизма и решать, подлежат ли они замене. Если все болты на месте, а их состояние не вызывает опасения, то их просто заменят на новые, предварительно обработанные антикоррозионым составом. Если один или несколько болтов отсутствуют или видны следы разрушений, то рулевой механизм будет заменен целиком.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.04.21

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