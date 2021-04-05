В России появятся динамические дорожные знаки для борьбы с нарушителями

На российских дорогах могут появиться электронные дорожные знаки с переменной информацией и контролем за соблюдением их требований. Нововведение позволит штрафовать водителей, которые не соблюдают скоростные ограничения, действующие в условиях низкой видимости или гололедицы. Об этом информирует Autonews со ссылкой на автора разработки – компанию «Технологии распознавания».

Сейчас такую функцию выполняют стационарные знаки, сопровождаемые табличками с изображением грозовых туч, однако нарушителей никак не наказывают. Динамические дорожные знаки позволят корректировать скорость транспортного потока в зависимости от погодных условий, а комплексы фото- видеофиксации будут фиксировать нарушения. Камеры будут фиксировать автомобиль при приближении к арке с табло, на котором будет высвечиваться скоростное ограничение: комплекс замерит его скорость и сделает снимок, на который также попадут знаки переменной информации.

Если водитель не снизит скорость при проезде арки, это зафиксирует вторая камера. «Если водитель не отреагирует заранее и не снизит скорость, это зафиксирует устройство. Камеры могут стоять уже через 30-50 метров после арки – ведь автомобилисты должны заранее притормаживать перед знаком, не применять экстренное торможение», – сообщил представитель компании Сергей Кусов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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