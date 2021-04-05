Власти решили увеличить срок заключения за повторное пьяное вождение

Российское правительство приняло решение об ужесточении наказания для пьяных водителей, которых ранее привлекали за подобные нарушения. Законопроект внесен в базу данных Госдумы. Предполагается, что самым серьезным наказанием станет лишение свободы вплоть до трех лет.

«Законопроектом предлагается установить более строгое наказание за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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