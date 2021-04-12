МВД предложило ввести штраф за неправильную резину

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в Правила дорожного движения, которые предложено ввести в силу с 1 июня. Пакет изменений включает штраф за использование автомобильной резины не по сезону, сообщила «Российская газета».

Специалисты МВД предложили расширить перечень неисправностей, при которых запрещено пользоваться транспортным средством. В этот список предварительно включена установка зимней и летней резины вне сезона. Планируется, что автомобилисты будут платить штраф в 500 рублей за поездки с шипованной резиной в июне, июле и августе или за летнюю резину с декабря по февраль.

Проект подан на рассмотрение в сентябре прошлого года, тогда же он появился на портале проектов нормативных актов. Предполагалось, что поправки вступят в силу с 1 июня, но документ пока не подписан.

В настоящее время поездки на сезонной резине остаются рекомендацией. Пока подобные требования закреплены только в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза.

Москва, Наталья Рязанова

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