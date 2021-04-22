Автобусы на водородном топливе появятся в России к 2024 году

Ученые готовы создать прототип автобуса с двигателем на водородном топливе к концу текущего года. Первые машины такого типа выйдут на улицы уже в 2024 году, пообещали в Минпромторге.

«В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина запланировано начало опытной эксплуатации в 2024 году»,– цитирует министерство РИА «Новости».

В Минпромторге считают, что транспорт на водородных топливных элементах будет меньше влиять на экологию и климат. И станет выгодным средством передвижения с учетом погодных условий внутри страны.

Специалисты напомнили, что массовое использование транспорта нового типа будет возможно только при создании сети заправок.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Глава государства отметил, что нужно подстроить инфраструктуру под изменившийся климат и больше заботиться об экологии. А так же призвал ученых найти новые решения в сфере водородной энергетики.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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