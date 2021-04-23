Для российских автолюбителей подготовили новые штрафы

ГИБДД собирается расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так уже весной 2022 года российским водителям запретят ездить летом на зимних шинах, ставить защитные пленки на стеклах фар, а также будут штрафовать за мешающий обзору видеорегистратор.

В МВД подготовили проект постановления правительства, содержащий новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Большинство новых запретов взяты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года, пишет «Коммерсант».

Так штраф в размере 500 рублей грозит водителю, если его автомобиль «обут» в шипованные шины летом (июнь-август) либо в летнюю резину – зимой (декабрь-февраль). При этом временной диапазон может быть изменен по усмотрению региональных властей. Штраф сможет применяться и в отношении водителей грузовиков, если у них зимой при отсутствии зимних шин нет и цепей противоскольжения.

Отсутствующие или неработающие фароочистители также станут поводом для штрафа. Многие водители отключают их для уменьшения расхода незамерзающей жидкости. Стоит отметить, что в России уже есть наказание за перегоревшую лампу в фаре и за установку нештатных видов ламп, потому что они светят ярче обычных. Кроме того, теперь закрепляется запрет и на использование пленок на стеклах фар – ряд автовладельцев клеят их для защиты стекол от камней.

Нарушением будет считаться и отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также «предметов», закрывающих обзор, например, видеорегистраторов, если они мешают обзору водителя.

Еще одним основанием для протокола станут ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера. Нельзя будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после аварии настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

В настоящее время проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Предположительный срок вступления изменений в силу – 1 марта 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.21

Металлоломом по бездорожью: популярный в больших городах шеринг может разбиться о челябинскую действительность. / Авиакомпании получили допуски на рейсы из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию. / Автобусы на водородном топливе появятся в России к 2024 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»