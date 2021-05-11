В России в десять раз может вырасти штраф для безбилетников

В Госдуме обсуждают возможность передачи регионам права на установление штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. В настоящее время, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), «зайцам» приходится платить 100 рублей.

В мае нижняя палата парламента рассмотрит законопроект, который отменяет это наказание, пишут «Известия». Минтранс планирует окончательно передать регионам полномочия по установлению штрафов.

В профильном комитете Госдумы инициативу уже поддержали, но во фракциях отнеслись к ней с осторожностью. Некоторые депутаты считают, что субъекты будут устанавливать чрезмерно высокие штрафы за безбилетный проезд. Так, по мнению зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьезнее.

В то же время зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов считает, что регионы смогут справиться с возложенной на них задачей, но необходим контроль за исполнением законопроекта.

В свою очередь политтехнолог Константин Калачев признает, что риски завышения субъектами штрафов, безусловно, существуют. В частности, он напомнил, что в Москве за безбилетный проезд придется заплатить 1 тысячу рублей. Есть вероятность, что наказание станет единым по всей России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.05.21

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