Россия готова потратить более 400 млрд рублей на электротранспорт

Доля электромобилей на рынке к 2030 году вырастет до 15%, на что планируется потратить 418 млрд рублей. Такие параметры заложены Минэкономразвития РФ в концепцию развития электротранспорта в России.

Основные характеристики концепции представлены в презентации министерства «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах», с которой ознакомился «Коммерсантъ». Выполнять программу будет национальный консорциум во главе с «КамАЗом», остальные члены которого пока не названы.

Уже к 2024 году федеральный бюджет выделит 31,3 млрд рублей на развитие электротранспорта. К 2030 году эта сумма вырастет до 153,5 млрд рублей, включая средства из внебюджетных фондов.

В 2020 году доля электрокаров в продажах машин составила 0,1%, но в 2022 году ее планируется увеличить до 1,7%, а к 2030 году – до 15% (при общих продажах в 2,5 млн штук).

Пилотное исполнение концепции стартует в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сочи, Калининграде и Казани. Там планируется развивать нужную инфраструктуру, а также ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».

Так, 37,7 млрд руб. предложено потратить на строительство более 20 тыс. зарядных станций к 2024 году. Из них 13 млрд руб. федеральных денег, еще 3,2 млрд руб. – из средств регионов. Количество станций определено из расчета одна на десять электромобилей внутри поселений, и одна на 100 км федеральных дорог. К 2030 году количество станций предложено довести до 150 тыс. штук.

Концепция предполагает ограничение импорта на электрокары через повышение утильсбора с 2024 года. Дополнительной мерой станет локализация производства батареи и электродвигателя к 2027 году.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.05.21

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