В России разработали новые правила проезда по платным дорогам

Министерство транспорта РФ разработало правила взимания платы за проезд по платным дорогам. Документ, который вступит в силу 1 сентября, устранит нормативные пробелы, мешающие развитию системы безбарьерного проезда free flow в России.

Проект постановления правительства с «правилами взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения» прошел общественное обсуждение и находится в Аналитическом центре при правительстве, пишет «Коммерсант». Документ расшифровывает термины «предоплатного» и «постоплатного» расчета за проезд, устанавливает зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства и способа оплаты. Правила подробно описывают работу системы «свободный поток» (free flow), которая позволяет проезжать участок без остановок перед шлагбаумом, при этом деньги списываются с транспондера.

В настоящее время только на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье действует система free flow. У водителя есть право заплатить за проезд в течение пяти суток. Несмотря на то, что за нарушение срока к пользователю применяются меры административной ответственности, предусмотренные КоАП, около 30% проезжающих не оплачивают проезд.

В «Автодоре» заявили, что количество «должников» находится в рамках запланированных значений и снижается, в том числе благодаря проводимым мерам по информированию пользователей о наличии задолженности. Госкомпания, в частности, запустила систему рассылки автоматических голосовых сообщений о задолженностях – их получили около 55 тысяч водителей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.05.21

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