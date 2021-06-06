Готовится новый приказ МВД: сотрудники ДПС не смогут забрать у граждан автомобиль для преследования преступника

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, согласно которому сотрудники автоинспекции могут использовать гражданские машины для служебных целей, если они не связаны с преследованием нарушителя или преступника.

В документе говорится, что инспектор при необходимости использовать гражданский автомобиль должен сообщить об этом его водителю. При этом за рулем может остаться владелец машины, если нет веских причин для отстранения его от вождения.

«Сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему справку или делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекции», – говорится в проекте приказа.

В проекте приказа оговаривается, что преследовать нарушителей можно только на патрульной машине с включенными маячками и сиреной. В экстренных случаях сотрудники ГИБДД могут использовать гражданские грузовики в качестве препятствия для нарушителя. Это допускается, если водитель не подчиняется требованиям остановиться и создает реальную опасность для жизни и здоровья других людей.

Москва, Андрей Романов

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