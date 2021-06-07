Иностранные фуры и автобусы не смогут выехать из РФ с неоплаченными штрафами

Иностранные большегрузные автомобили и автобусы с 7 июня не смогут выехать из России, если за ними числятся неуплаченные штрафы. Об этом говорится в поправках в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок».

Штраф до пересечения границы водители грузовиков должны были платить и раньше. Однако на деле обязанность была формальной, ничто не препятствовало выезду за рубеж и никакие меры обеспечения не принимались. Теперь при выезде иностранные фуры и автобусы будут проверять на наличие неоплаченных штрафов.

У водителей есть шанс оплатить все штрафы во время, отведенное на таможенный досмотр. В противном случае автомобиль должен покинуть пункт пропуска и не будет допущен к пересечению границы, передает РБК.

Такие же условия теперь действуют и для иностранного автотранспорта, который въезжает в Россию. Если за въезжающей машиной числятся непогашенные штрафы, которые были выписаны во время предыдущей поездки по РФ, то перевозчик обязан их оплатить до пересечения пункта пропуска. На это отводится три часа. Иначе транспорт на территорию России не допустят.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.21

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