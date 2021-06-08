В России хотят ограничить движение электросамокатов по тротуарам

Министерство транспорта предлагает ограничить массу средств индивидуальной мобильности (СМИ) для использования на тротуарах. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

«Что нового по сравнению с тем, что было, – это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 кг», – цитирует ТАСС Луговенко.

Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин рассказал, что за последние два года в России в авариях с электросамокатами погибли 10 человек.

«Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то в позапрошлом году у нас было четверо погибших в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в прошлом году – шестеро погибших», – сказал он в ходе круглого стола в ОНФ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.06.21

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